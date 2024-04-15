Yabancı VAR hakemleri maç başına 2500 Euro kazanırken Türk hakemler 15 bin TL alıyor

15 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:10

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

TFF'nin ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez oldu

TFF'nin ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'in 32. haftasında ilk kez yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmişti.

Bu kararın ardından Süper Lig'de VAR hakemlerinin ne kadar maaş aldığı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Detaylar, haberimizde...

SÜPER LİG'DE YABANCI VAR HAKEMLERİ NE KADAR ALIYOR?

Süper Lig maçlarında görev alan yabancı VAR hakemleri Ömer Faruk Ünal'ın açıkladığı bilgilere göre göre maç başına 2500 Euro maaş alıyor.

SÜPER LİG'DE TÜRK VAR HAKEMLERİ NE KADAR ALIYOR?

Süper Lig maçlarında görev alan Türk VAR hakemleri ise yine Ömer Faruk Ünal'ın açıklamalarına göre maç başında 15 bin TL kazanıyor.

YABANCI VE TÜRK VAR HAKEMLERİ ARASINDAKİ MAAŞ FARKININ NEDENİ NEDİR?

Yerli ve yabancı VAR hakemlerinin arasındaki ücret farkının nedenini Ömer Faruk Ünal şöyle açıkladı:

-Yerli VAR hakemi 15 bin TL yani 430 Euro alıyor Yabancı VAR hakemleri 2 bin 500 euro alıyor

-Ayrıca yabancı VAR hakemlerinin gidiş-geliş business uçak biletleri, ulaşım masrafları da karşılanıyor.

-Konaklama ve hakemlik ücreti de eklenince yerli hakemlerle arada uçurum oluşuyor.