Yabani dizisi Yaman karakteri öldü ve Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı

20 Mart 2024 12:14 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:31

Televizyon ekranlarının merakla beklenen dizisi Yabani'nin son bölümünde Yaman karakteri vurularak hayatını kaybetti. Bu olayın ardından dizinin takipçileri Yaman karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrıldığı açıklandı. Birçok insan Halit Özgür Sarı'nın neden diziden ayrıldığını araştırmaya başladı. İşte Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılış nedeni...

HALİT ÖZGÜR SARI YABANİ'DEN NEDEN AYRILDI?

Yabani dizisinin son bölümünde Alaz'a silah veren Leyla kardeşi Yaman Ali'yi veya sevgilisi Asi'yi öldürmesini istedi. Bu kararın sonucunda kurşunlar Yaman'a isabet etti. Yaman hayatını kaybetti. Bu olayın ardından karakteri canlandıran Halit Özgür Sarı'nın da diziden ayrıldığı kesinleşmiş oldu. Oyuncunun neden ayrıldığı konusunda ise net bir açıklama bulunmuyor. Ancak bazı iddialara göre Halit Özgür Sarı'nın, Yaman karakterinin gelişimini ve senaryodaki gidişatı beğenmediği için diziden ayrıldı. Ünlü oyuncunun başka bir proje ile anlaştığı yönünde de iddialar bulunuyor.