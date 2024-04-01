01 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:18
Yan Oda dizisi düşük reyting nedeniyle final yaptı
Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı dizinin seyircileri final mi yaptı, neden sorularını araştırmaya başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin izleyicileri neden yayınlanmadığını araştırırken final yapıp yapmadığın da merak ediyor. Detaylar...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Star TV'de yayınlanan Yan Oda dizisini yakından takip eden seyirciler neden ekranlarda yer almadığını araştırdı. Şevval Sam'ın başrolünde olduğu dizi, yeterli reyting alamaması sebebiyle final kararı aldı.
YAN ODA FİNAL Mİ YAPTI?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi beklenilen reytinge ulaşamaması nedeniyle bitirme kararı aldı. Final bölümünün çekilmeden bittiği de bilinenler arasında yer alıyor.
OYUNCU KADROSU
Dizinin oyuncuları arasında yer alan isimler:
Şevval Sam, Caner Cindoruk, Bülent Polat, Nazan Kesal, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Onur Seyit Yaran, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal.
HANGİ GÜN?
Dizi, Cumartesi günleri 20.00'da izleyici ile buluşmaktaydı.
Kaynak: TGRT Haber