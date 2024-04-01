Yan Oda dizisi düşük reyting nedeniyle final yaptı

01 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:18

Star TV'de yayınlanan Yan Oda dizisini yakından takip eden seyirciler neden ekranlarda yer almadığını araştırdı. Şevval Sam'ın başrolünde olduğu dizi, yeterli reyting alamaması sebebiyle final kararı aldı.

YAN ODA FİNAL Mİ YAPTI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi beklenilen reytinge ulaşamaması nedeniyle bitirme kararı aldı. Final bölümünün çekilmeden bittiği de bilinenler arasında yer alıyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncuları arasında yer alan isimler:

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Bülent Polat, Nazan Kesal, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Onur Seyit Yaran, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal.

HANGİ GÜN?

Dizi, Cumartesi günleri 20.00'da izleyici ile buluşmaktaydı.