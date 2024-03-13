Yan Oda İstanbul’un Galata ve Beşiktaş semtlerinde çekiliyor

13 Mart 2024 17:09 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:17

Yan Oda dizisinin nerede çekildiği araştırılanlar arasında yer alıyor. Şevval Sam ile Onur Seyit Yaran’ın yer aldığı dizinin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığı araştırılırken nerede çekildiği de gündemde yer aldı.

YAN ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yan Oda dizisinin bölümleri Galata ve Beşiktaş gibi semtlerde çekiliyor.

YAN ODA OYUNCU KADROSU

Sevilerek takip edilen Yan Oda dizisinde yer alan isimler:

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal.

YAN ODA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yan Oda dizisi, Cumartesi günleri izleyici ile buluşuyor. Dizi saat 20.00’da ekranlara geliyor.