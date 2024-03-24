Yan Oda Simten karakterini Nazlı Çetin oynuyor
Star TV ekranlarında yayınlanan Yan Oda dizisinin Simten karakterini canlandıran Nazlı Çetin'i merak ediyor. İnsanlar internette Simten kimdir, kaç yaşında gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte Nazlı Çetin'in hayatı ve kariyeri...
Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Melek Baykal ve Onur Seyit Yaran'ın paylaştığı Yan Oda dizisinde Simten karakterini canlandıran Nazlı Çetin insanlar tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncunun hayatı hakkında detaylar haberimizde...
NAZLI ÇETİN KİMDİR?
Nazlı Çetin 29 Nisan 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1.76 Metre boyunda ve 53 kilo olan Nazlı Çetin Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde okumaktadır. Nazlı Çetin 2019 yılında düzenlenen Miss Turkey'de 11. finalist olmuştur. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak 2020 yılında "Şeref Sözü" dizisi ile başlamıştır. Bu dizinin ardından "Kardeşlerim" ve "Dönence" gibi yapımlarda oyunculuk yapmıştır.
NAZLI ÇETİN KAÇ YAŞINDA?
Nazlı Çetin 29 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur ve 23 yaşındadır.
NAZLI ÇETİN'İN OYNADIĞI DİZİLER NELER?
Şeref Sözü
Kardeşlerim
Dönence
Yan Oda