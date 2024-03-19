Yan Oda'nın Şelale karakterini 21 yaşında olan Pınar Ak oynuyor

19 Mart 2024 10:57 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:14

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yan Oda dizisinde yer alan Şelale karakterini kimin oynadığı araştırılanlar arasında yer aldı. Şevval Sam'ın başrolünde yer aldığı dizinin Şelale karakteri dikkatleri çekerken kim olduğu da araştırıldı. Yan Oda Şelale kimdir?

YAN ODA'NIN ŞELALE KARAKTERİ KİM?

Yan Oda'da yer alan Şelale karakterini 21 yaşındaki Derya Pınar Ak oynamaktadır.

DERYA PINAR AK KİMDİR?

7 Ağustos 2003 yılında dünyaya geldi. 2018 senesinde Cadı Üçlemesi filmiyle oyunculuk hayatına başlayan Ak, 2020 yılında Hükümsüz dizisinde yer aldı. 2021 senesinde ise Uzak Şehrin Masalı dizisinde rol almıştır. Prens dizisinde de yer alan Pınar Ak, 3391 kilometre filminde başrol olarak oynamıştır. Pınar Ak, Yan Oda dizisinde Şelale karakterini oynuyor.

YAN ODA OYUNCULARI

Dizide yer alan isimler şöyle:

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, Bülent Polat, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal.