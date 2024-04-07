Yargı bu akşam bayram tatili sebebiyle yok 7 Nisan Pazar

07 Nisan 2024 17:53 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:56

Yargı Tuğçe diziden ayrılıyor mu? Tuğçe öldü mü, neden?

Yargı Tuğçe diziden ayrılıyor mu? Tuğçe öldü mü, neden?

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin 7 Nisan Pazar akşamı yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yargı bayram tatili nedeniyle bu akşam yok. Detaylar, haberimizde...

YARGI BU AKŞAM YOK MU?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ancak dizinin yeni bölümü 7 Nisan Pazar akşamı bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak. Dizi geçen hafta da yerel seçim nedeniyle yeni bölümünü yayınlamamıştı. Yargı'nın yeni bölümü yerine bu akşam Titanik filmi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Küçük Bey

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Gırgıriye'de Cümbüş

16:30 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Titanik