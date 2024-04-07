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07 Nisan 2024 17:53 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:56

Yargı bu akşam bayram tatili sebebiyle yok 7 Nisan Pazar

Yargı bu akşam yok mu sorusu izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İzleyiciler Yargı'nın yeni bölümünün neden olmadığını da merak ediyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Yargı bu akşam bayram tatili sebebiyle yok 7 Nisan Pazar

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin 7 Nisan Pazar akşamı yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yargı bayram tatili nedeniyle bu akşam yok. Detaylar, haberimizde...

YARGI BU AKŞAM YOK MU?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ancak dizinin yeni bölümü 7 Nisan Pazar akşamı bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak. Dizi geçen hafta da yerel seçim nedeniyle yeni bölümünü yayınlamamıştı. Yargı'nın yeni bölümü yerine bu akşam Titanik filmi yayınlanacak. 

Yargı bu akşam yok 7 Nisan Pazar - 1. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Küçük Bey

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Gırgıriye'de Cümbüş

16:30 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Titanik

Kaynak: TGRT Haber
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