Yargı bu akşam bayram tatili sebebiyle yok 7 Nisan Pazar
Yargı bu akşam yok mu sorusu izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İzleyiciler Yargı'nın yeni bölümünün neden olmadığını da merak ediyor. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin 7 Nisan Pazar akşamı yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yargı bayram tatili nedeniyle bu akşam yok. Detaylar, haberimizde...
YARGI BU AKŞAM YOK MU?
Yargı dizisi her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ancak dizinin yeni bölümü 7 Nisan Pazar akşamı bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak. Dizi geçen hafta da yerel seçim nedeniyle yeni bölümünü yayınlamamıştı. Yargı'nın yeni bölümü yerine bu akşam Titanik filmi yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:50 Küçük Bey
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Gırgıriye'de Cümbüş
16:30 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Titanik