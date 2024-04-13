Yargı dizisinin yeni bölümü 14 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak

13 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:54

Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte, detaylar...

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisi bayram tatili nedeniyle 7 Nisan 2024 Pazar akşamı yayınlanmamıştı. Kanal tarafından dizinin yeni bölümünün ise 14 Nisan 2024 Pazar akşamı yayınlanacağı açıklandı.

YARGI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yargının son bölümünde Ilgaz emniyettekiler ile birlikte Tuğçe'nin olay yerini bulmuştu. Detayların peşine düşen Ilgaz bütün büroyu seferber etmişti. Eren'in ise emniyetten ve olası tüm gelişmelerden bağı kesilmişti.