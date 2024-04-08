Yargı mayısın son haftasında 95. bölümüyle final yapacak

08 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:17

19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Yargı dizisinin final haberinin gelmesinin ardından izleyiciler nedenini merak etti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, sezon sonunda ekranlara veda ediyor.

Sema Ergenekon’un senaristliğini yaptığı ve güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin mayısın son günlerinde final yapması bekleniyor.

Yargı, Pazar günleri 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Mehmet Yılmaz Ak, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Uğur Aslan, Özlem Çakar, Onur Durmaz, Hüseyin Avni Danyal, Arda Anarat, Beren Nur Karadiş ve Zeynep Atılgan.