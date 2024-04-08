08 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:17
Yargı mayısın son haftasında 95. bölümüyle final yapacak
Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin final tarihinin belli olmasının ardından ne zaman, neden final yapacak soruları araştırıldı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi 95. bölümü ile son kez ekran karşısına çıkacak.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Yargı dizisinin final haberinin gelmesinin ardından izleyiciler nedenini merak etti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, sezon sonunda ekranlara veda ediyor.
Sema Ergenekon’un senaristliğini yaptığı ve güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin mayısın son günlerinde final yapması bekleniyor.
Yargı, Pazar günleri 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Mehmet Yılmaz Ak, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Uğur Aslan, Özlem Çakar, Onur Durmaz, Hüseyin Avni Danyal, Arda Anarat, Beren Nur Karadiş ve Zeynep Atılgan.
Kaynak: TGRT Haber