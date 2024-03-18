Yargı Tuğçe diziden ayrılıyor mu? Tuğçe öldü mü, neden?

18 Mart 2024 10:49 - Güncelleme : 18 Mart 2024 11:02

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı Yargı dizisinde yer alan Tuğçe karakterinin ölüp ölmediği merak konusu oldu. Yargı'de heyecan devam ederken Merve Ateş'in oynadığı Tuğçe karakterine dair bilgiler de araştırıldı. Fragmanda yer alan ölüm sahnelerinin ardından Tuğçe'nin öldüğü düşünüldü fakat Eren, kızını buldu. Detaylar...

YARGI TUĞÇE ÖLDÜ MÜ?

Yargı dizisinde yer alan Tuğçe karakterinin darp edilerek denize atıldığı sahne izleyicinin yüreklerini burkmuştu. Eren komiser, başka bir olay üzerinde çalışırken şans eseri kızını buluyor. Tuğçe, hastaneye kaldırılıyor ve olayın detayları araştırılıyor. Buna göre Tuğçe karakteri ölmedi.

YARGI OYUNCULARI KİM?

Dizide yer alan isimler şöyle:

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak.

YARGI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi Pazar günleri saat 20.00'da ekranlara geliyor.