Yargı yeni bölüm bu akşam seçim sebebiyle yayınlamayacak

31 Mart 2024 18:16 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:13

Yargı Tuğçe diziden ayrılıyor mu? Tuğçe öldü mü, neden?

Yargı Tuğçe diziden ayrılıyor mu? Tuğçe öldü mü, neden?

19 Eylül 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Yargı, bugün yeni bölümünü yayınlamıyor. Kanal D yayın akışında yer almamasının üzerine seyircileri neden yok sorusunu araştırmıştı. Sema Ergenekon'un senaristliğini yaptığı dram ve aksiyon dizisine dair detaylar...

YARGI BUGÜN NEDEN YOK?

31 Mart günü Kanal D yayın akışında dizi yer almadı. Bugün Türkiye sandıkta oy kullandı ve yerel seçim gerçekleşiyor. Bu nedenle televizyon yapımları bu akşam yeni bölümlerini yayınlamıyor. 31 Mart akşamı yayın akışında Seçim Özel programı yer almaktadır.

OYUNCU KADROSU

Yer alan isimler şöyle:

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu,Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Uğur Aslan, Özlem Çakar, Hüseyin Avni Danyal, Arda Anarat, Onur Durmaz, Beren Nur Karadiş ve Zeynep Atılgan.

31 MART YAYIN AKIŞI

06.45 | Sihirli Annem

08.30 | Konuştukça

09.30 | Set Ekstra

09.45 | Magazin D Pazar

12.45 | Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 | Arda'nın Ramazan Mutfağı

14.30 | Arka Sokaklar

16.00 | Seçim Özel

02.00 | Arka Sokaklar