Yargı yeni bölüm bu akşam seçim sebebiyle yayınlamayacak
Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam ekranlara gelmemesinin üzerine neden yayınlanmadığı merak edilmişti. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi bugün yerel seçim sebebiyle ekranlarda yer almayacak. Yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.
19 Eylül 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Yargı, bugün yeni bölümünü yayınlamıyor. Kanal D yayın akışında yer almamasının üzerine seyircileri neden yok sorusunu araştırmıştı. Sema Ergenekon'un senaristliğini yaptığı dram ve aksiyon dizisine dair detaylar...
YARGI BUGÜN NEDEN YOK?
31 Mart günü Kanal D yayın akışında dizi yer almadı. Bugün Türkiye sandıkta oy kullandı ve yerel seçim gerçekleşiyor. Bu nedenle televizyon yapımları bu akşam yeni bölümlerini yayınlamıyor. 31 Mart akşamı yayın akışında Seçim Özel programı yer almaktadır.
OYUNCU KADROSU
Yer alan isimler şöyle:
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu,Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Uğur Aslan, Özlem Çakar, Hüseyin Avni Danyal, Arda Anarat, Onur Durmaz, Beren Nur Karadiş ve Zeynep Atılgan.
31 MART YAYIN AKIŞI
06.45 | Sihirli Annem
08.30 | Konuştukça
09.30 | Set Ekstra
09.45 | Magazin D Pazar
12.45 | Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 | Arda'nın Ramazan Mutfağı
14.30 | Arka Sokaklar
16.00 | Seçim Özel
02.00 | Arka Sokaklar