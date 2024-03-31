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31 Mart 2024 18:16 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:57

Yargı yeni bölüm bu akşam var mı? Yargı bugün neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam ekranlara gelmemesinin üzerine neden yayınlanmadığı merak edilmişti. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi bugün yerel seçim sebebiyle ekranlarda yer almayacak. Yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Yargı yeni bölüm bu akşam var mı? Yargı bugün neden yok, ne zaman yayınlanacak?

19 Eylül 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Yargı, bugün yeni bölümünü yayınlamıyor. Kanal D yayın akışında yer almamasının üzerine seyircileri neden yok sorusunu araştırmıştı. Sema Ergenekon'un senaristliğini yaptığı dram ve aksiyon dizisine dair detaylar...

YARGI BUGÜN NEDEN YOK?

31 Mart günü Kanal D yayın akışında dizi yer almadı. Bugün Türkiye sandıkta oy kullandı ve yerel seçim gerçekleşiyor. Bu nedenle televizyon yapımları bu akşam yeni bölümlerini yayınlamıyor. 31 Mart akşamı yayın akışında Seçim Özel programı yer almaktadır.

Yargı bu akşam yok mu, neden? 31 Mart bugün neden yayınlanmadı? - 1. Resim

OYUNCU KADROSU

Yer alan isimler şöyle:

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu,Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Uğur Aslan, Özlem Çakar, Hüseyin Avni Danyal, Arda Anarat, Onur Durmaz, Beren Nur Karadiş ve Zeynep Atılgan.

31 MART YAYIN AKIŞI

06.45 | Sihirli Annem

08.30 | Konuştukça

09.30 | Set Ekstra

09.45 | Magazin D Pazar

12.45 | Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 | Arda'nın Ramazan Mutfağı

14.30 | Arka Sokaklar

16.00 | Seçim Özel

02.00 | Arka Sokaklar

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Kaynak: TGRT Haber
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