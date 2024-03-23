Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın hayatı ve biyografisi

23 Mart 2024 16:59 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:01

24 Mart 2020 yılında 267 oy olarak Yargıtay Başkanı seçilen Akarca'nın hayatı araştırılmakta. Aslen Siirtli olan ismin son zamanlarda gündemde yer almasının üzerine kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu. Hayatına dair bilgiler...

MEHMET AKARCA KİMDİR?

21 Ocak 1963 senesinde Siirt'in Şirvan ilçesinde dünyaya gelen hukukçudur. Şu an Yargıtay Başkanı olan isim Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. İzmir hakim aday olarak mesleğe başlamasının ardından Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 18 Ocak 2010 yılında ise Yargıtay Üyeliğine seçildi.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi olduğu zamanlarda Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 2013 yılında 14. Ceza Dairesi Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı tarafından 2015 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır. 2020 yılında Yargıtay başkanlığı seçimlerinde Yargıtay Başkanı seçildi.

EVLİ Mİ?

Evli ve 2 çocuk sahibidir.

YARGITAY BAŞKAN SEÇİMİ NE ZAMAN?

4 yıl boyunca görev yapan Akarca'nın görev süresinin dolmasının ardından 348 üye 25 Mart günü oy kullanacak. Akarca'nın da dahil olduğu tüm Yargıtay üyeleri aday olabilecek.