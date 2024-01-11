Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

11 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:51

"Mandıra Filozofu" filmleri ile herkesin dikkatini çeken Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Yaşamak Güzel Şey" filmi beyaz perdenin ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

Tahir Çonka'nın yapımcılığını üstlendiği filmde Saçıntı'nın yanı sıra Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Merve Hazer, Renan Bilek, Reha Özcan, Onur Dilber, Bahar Süer ve Seyithan Özdemir gibi isimler rol aldı.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ KONUSU NE?

Komedi ve dram türündeki film, hayat şartlarına boyun eğen içine kapanık bir adamın, başına gelen talihsiz bir olayla hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.

Yaşamak Güzel Şey filmi İstanbul'da bulunan Atatürk Arboretumu'nda çekildi.