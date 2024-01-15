15 Ocak 2024 18:44
Yemekteyiz Yıldız kimdir? Yemekteyiz Yıldız Aksu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Yeni haftaya başlangıç yapan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında ilk gün yarışanı belli oldu. 15 Ocak Pazartesi (bugün) ekrana gelen Yemekteyiz 521. bölüm yarışmacısı Yıldız Aksu gündem oldu. Peki, Yemekteyiz Yıldız Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Yemekteyiz Yıldız Aksu kimdir? TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacılarından Yıldız Aksu’nun hayatı programı takip edenler tarafından merak edildi. Peki Yıldız Aksu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde…
YEMEKTEYİZ YILDIZ AKSU KİMDİR?
Yıldız Aksu 44 yaşındadır. Bekar olduğunu belirten Aksu, aslen Batmanlı. Kafe işletmecisi olarak çalışan Yıldız Aksu, parayı ve altını çok seviyor. Yemek yaparken bile çil çil altınları takmaktan asla vazgeçmiyor. Aksu, daha ilk günden zirveye oynuyor. 75 bin TL'yi kazanmak konusunda çok iddialı olduğunu dile getirdi.