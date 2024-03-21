Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunan Özkaya, 4/2/1991 yılında başladığı idari yargı hâkimlik stajını bitirmesinin ardından 13/5/1993 yılında Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. 2004 Kasım ayına kadar bu görevini devam ettirmesinin ardından 21/10/2005 yılında Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atand. Bu görevi yürütürken 2011 senesinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başladı.

2002 senesinde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kadir Özkaya, yeni AYM Başkanı olarak 21 Mart 2024 tarihinde seçilmiştir.