Yeni halka arz var mı? 10-12 Ocak halka arzda yeni şirketler var mı? SPK bültenine göre yeni halka arz olacak mı? Güncel halka arz takvimi...

10 Ocak 2024 16:05 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:15

Halka arz çılgınlığı yerini sakinliğe bıraktı. SPK bülteninde yeni halka arzlar var mı? Borsa yatırımcısının gözü halka arz takvimine çevrildi. Halka arzlarda yeni talep toplama var mı? 10-11-12 Ocak yeni halka arz olacak mı?

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Halka arz takviminde sessizlik hakim. 2023’e damga vuran halka arz furyası yerini sakinliğe bıraktı. Borsa yatırımcısı ‘Yeni halka arz olacak mı, ne zaman açıklanır?’ gibi soruları araştırmaya başladı.

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?

SPK bültenine göre uzun süredir yeni şirket ismi açıklanmadı. Halk arz takvimi talep toplamaya başladı mı? SPK onayı ile yeni şirketler var mı?

Halka arzda en son talep toplama 13-14-15 Aralık tarihinde, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile gerçekleşti.

8-12 OCAK 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ!

SPK tarafından duyurulmuş bir halka arz bulunmuyor. 2024 taslak arzlar ise şöyle;

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.