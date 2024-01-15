Yeni halka arz var mı? 2024 yılının ilk halka arzı ne zaman? SPK HALKA ARZ TAKVİMİ... Borsa'da halka arz var mı ne zaman açıklanacak?

15 Ocak 2024 10:30 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:29

Halka arzlar için 2024 yılı sakin geçiyor. Ocak ayının ortalarına gelindi fakat SPK tarafından herhangi bir halka arz takvimi açıklanmadı. Yatırımcılar ise merakla 'Yeni halka arz var mı?' diye sorgulamaya başladı. İşte ayrıntılar...

YENİ HALKA ARZ VAR MI?

SPK tarafından yeni halka arz olacak şirketlerin açıklanması bekleniyor. 2023 yılında artan halka arz çılgınlığı 2024'te de sürecek mi? Borsa'da halka arz var mı ne zaman açıklanacak?

2024 İLK HALKA ARZ NE ZAMAN?

2024'ün ilk halka arzı yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Borsa İstanbul'da gözler halka arz takvimine çevrildi. SPK şu ana kadar yeni halka arz takvimi açıklamadı. Borsa yatırımcıları sabırla SPK’dan gelecek duyuruları bekliyor. Hangi şirketler halka arz olacak?

SPK HALKA ARZ TAKVİMİ

SPK şirket başvurularını değerlendirmeye devam ediyor. Kurum tarafından açıklanmış güncel halka arz takvimi şu an duyurulmadı. Şirket başvurularının ardından halka arz takvimi netlik kazanacak.

ARALIK AYINDA HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER

AVPGY | 13-14-15 Aralık 2023

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MEGMT | 7-8 Aralık 2023

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

KBORU | 7-8 Aralık 2023

Kuzey Boru A.Ş.

SURGY | 7-8 Aralık 2023

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.