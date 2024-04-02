Yeni VALORANT Gece Pazarı'nın Nisan 2024'de gelmesi bekleniyor

02 Nisan 2024 23:04 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:12

Valorant Gece Pazarı, oyuncular arasında büyük bir heyecanla beklenen etkinliklerden biri. Mart 2024'ün yaklaşmasıyla birlikte, oyuncular Nisan ayındaki etkinlik için heyecanlanmaya başladılar. Peki, Valorant Gece Pazarı Nisan 2024'te geliyor mu? Detaylar haberimizde!

VALORANT GECE PAZARI'NDA NELER OLACAK?

Oyuncular, Mart 2024'te gerçekleşecek Valorant Gece Pazarı'nda nelerin indirime gireceğini ve hangi yeniliklerin sunulacağını merak ediyorlar. Şubat ayında sona eren önceki etkinlikte 6 silah kaplamasının indirime girmesi bekleniyordu. Mart ayında yeni bir Gece Pazarı gelmedi.

BİR SONRAKİ VALORANT GECE PAZARI NİSAN AYINDA MI?

Son Gece Pazarı 29 Şubat'ta sona erdi ve genellikle her 2 ayda bir düzenlendiği göz önüne alındığında, Mart ayında değil Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Riot Games'ten resmi bir duyuru yapılmadığı için kesin tarih belirsizliğini koruyor. Oyuncular, gelecek indirimler için sabırsızlıkla bekliyor.