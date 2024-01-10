Yeni yılda sıfır ve ikinci el araç fiyatları artacak mı? 2024 araçlara zam gelecek mi? 2024 Sıfır araç fiyatları ne kadar?
Araç almak isteyenler dikkat… Yeni yılın gelmesine sayılı günler kalırken sıfır araç bayileri ellerinde kalan otomobilleri satmak için kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Bakanlığın aldığı önlemlerle araç fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanırken yeni yıl ile beraber araç almak isteyenlerin en çok merak ettiği soru yanıt buldu. Yeni yılda sıfır ve ikinci el araç fiyatları artacak mı? 2024 araçlara zam gelecek mi? 2024 Sıfır araç fiyatları ne kadar?
Yıl sonuna yaklaşırken otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik, araç almayı düşünenleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Sıfır araç kampanyalarını merak eden vatandaşlar, 2024 araç modellerine dair fiyatlar konusunu araştırıyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
KAMPANYALAR ARTIK DAHA İYİ HALDE
Araç fiyatlarında yaşanan düşüş trendi devam ederken, bazı markalar ellerindeki stokları eritmek adına özel kampanyalara yöneliyor. İMAS Başkanı Ertemel, yıl sonu kampanyalarının bu yıl geçmiş yıllara göre daha iyi hale getirildiğini belirtti.
EN UCUZ OTOMOBİLLER HANGİLERİ?
Piyasada satışa sunulan en uygun fiyatlı araçları belirlemek için yapılan değerlendirmelerde, Hyundai i10, Seat Ibıza ve Kia Picanto modellerinin paketleri öne çıkıyor. Toyota, Volkswagen, Chery, Opel, Nissan, Renault, Peugeot gibi markalarda da cazip indirimlerin bulunduğu belirtilirken, otomobil almayı düşünen vatandaşlar marka bayilikleri ile iletişime geçerek detaylı bilgi edinebilirler.