Yeni yılda sıfır ve ikinci el araç fiyatları artacak mı? 2024 araçlara zam gelecek mi? 2024 Sıfır araç fiyatları ne kadar?

10 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:33

Yıl sonuna yaklaşırken otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik, araç almayı düşünenleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Sıfır araç kampanyalarını merak eden vatandaşlar, 2024 araç modellerine dair fiyatlar konusunu araştırıyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KAMPANYALAR ARTIK DAHA İYİ HALDE

Araç fiyatlarında yaşanan düşüş trendi devam ederken, bazı markalar ellerindeki stokları eritmek adına özel kampanyalara yöneliyor. İMAS Başkanı Ertemel, yıl sonu kampanyalarının bu yıl geçmiş yıllara göre daha iyi hale getirildiğini belirtti.

EN UCUZ OTOMOBİLLER HANGİLERİ?

Piyasada satışa sunulan en uygun fiyatlı araçları belirlemek için yapılan değerlendirmelerde, Hyundai i10, Seat Ibıza ve Kia Picanto modellerinin paketleri öne çıkıyor. Toyota, Volkswagen, Chery, Opel, Nissan, Renault, Peugeot gibi markalarda da cazip indirimlerin bulunduğu belirtilirken, otomobil almayı düşünen vatandaşlar marka bayilikleri ile iletişime geçerek detaylı bilgi edinebilirler.