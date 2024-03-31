Yeniden Refah Partisi aday İsmail Özer resmi olmayan ilk verilere göre yüzde 22,20 oy aldı

31 Mart 2024 19:48 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:07

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Karabük Belediye Başkan adaylığı ile gündeme gelen İsmail Özer'in kaç oy aldığı ve seçimi kazanıp kazanmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

İSMAİL ÖZER KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

Yeniden Refah Partisi'nin Karabük Belediye Başkan adayı İsmail Özer olmuştu. Karabük'te sandıkların yüzde 49,30'ı açıldı. İlk resmi olmayan sonuçlara göre İsmail Özer yüzde 22,20 oy aldı.

31 Mart 2024 Karabük yerel seçim sonuçları şöyle:

AK Parti - Özkan Çetinkaya: Yüzde 33.50

Yeniden Refah Partisi - İsmail Özer: Yüzde 22,20

Milliyetçi Hareket Partisi - Refet Vergili: Yüzde 27,00