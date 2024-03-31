Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 28,10 oy aldı! Davut Güloğlu Düzce Belediye Başkanı oldu mu?

31 Mart 2024 19:36 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:05

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan adaylığı ile gündeme gelen Davut Güloğlu'nın kaç oy aldığı ve seçimi kazanıp kazanmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. Düzce'de yüzde 40,40 sandık açıldı ve Davut Güloğlu ilk resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 28,10 oy aldı. İşte detaylar...

DAVUT GÜLOĞLU DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan adayı olmuştu. Düzce'de sandıkların henüz yüzde 40,40'ı açılmış durumda. Davut Güloğlu resmi olmayan sonuçlara göre şu an yüzde 28,10 oy aldı.

31 Mart 2024 Düzce yerel seçim sonuçları ilk resmi olmayan bilgilere göre şöyle:

AK Parti - Faruk Özlü: Yüzde 39,90

Yeniden Refah Partisi - Davut Güloğlu: Yüzde 28,10

Cumhuriyet Halk Partisi - Sedat Çelikel: Yüzde 12,70