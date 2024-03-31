Yeniden Refah Partisi Yozgat adayı Kazım Arslan ilk verilere göre yüzde 37,28 oy aldı

31 Mart 2024 20:45 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:54

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Yozgat Belediye Başkan adaylığı ile gündeme gelen Kazım Arslan'ın kaç oy aldığı ve seçimi kazanıp kazanmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. Kazım Arslan Yozgat'ta ilk resmi olmayan verilere göre 37,28 oy aldı. İşte detaylar...

KAZIM ARSLAN YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

Kazım Arslan Yeniden Refah Partisi'nden Yozgat Belediye Başkan adayı olmuştu. Kazım Arslan resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 37,28 oy aldı. Sandıkların henüz 68,62'si açıldı.

31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim sonuçları şöyle:

AK Parti - Celal Köse: Yüzde 27,21

Yeniden Refah Partisi - Kazım Arslan: Yüzde 37,28

Milliyetçi Hareket Partisi - Ömer Açıkel: Yüzde 30,47