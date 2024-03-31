Yerel seçim katılım oranı 2024! Oy kullanan kişi sayısı

31 Mart 2024 18:11 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:18

Türkiye'nin gündeminde yerel seçim yer aldı. Milyonlarca vatandaş bugün sandıklarda oy verme işlemlerini tamamlarken katılım oranı araştırıldı. Seçim sonuçları heyecanla beklenirken 2024 seçiminde kaç kişinin katılım sağlayarak oy verdiği de araştırılıyor.

YEREL SEÇİM KATILIM ORANI 2024!

31 Mart 2024 günü gerçekleşen seçimde kaç kişinin oy kullandığı bilgisi henüz paylaşılmadı. 14 Mayıs genel seçiminde 64.191.285 seçme sayısı olurken kullanılan oy sayısı 55.833.153 oldu. Buna göre 14 Mayıs seçiminde katılım oranı %87,04 oldu. 28 Mayıs genel seçiminde ise 64.197.454 seçmen sayısı olurken oran %84,15 oldu.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

31 Mart yerel seçiminde yayın yasağı henüz kalkmadı. YSK Başkanı Ahmet Yener konu ile ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Saat 17'de tüm oy sayım işlemleri ile ilgili genel bir bilgi vereceğiz. Daha sonraki genel toplantıda yayın yasaklarının hangi saatte kaldıracağımıza ilişkin tartışıp karar vereceğiz. Yasak kalkmadan sonuçlar verilmemeli. Demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.''