Yerel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu 3 Nisan'da mazbatasını alacak

03 Nisan 2024 12:24 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:34

Ekrem İmamoğlu'ndan bir zafer videosu daha: 'Tam yol ileri' dedi İstanbul

Ekrem İmamoğlu'ndan bir zafer videosu daha: 'Tam yol ileri' dedi İstanbul

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Seçimi kazanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman mazbatasını alacağı insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

EKREM İMAMOĞLU NE ZAMAN MAZBATASINI ALACAK?

Ekrem İmamoğlu yerel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 3 Nisan tarihinde İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alacak.

EKREM İMAMOĞLU KAÇ OY ALDI?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 4 milyon 427 bin 455 oy aldı. Yüzde 51,09 oy oranı ile İstanbul Belediye Başkanı oldu.