Yerel seçimde kaç kişi oy kullandı? Katılım oranı 2024

31 Mart 2024 16:52 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:59

Türkiye'de yerel seçim heyecanı son hızla devam ederken seçime kaç kişinin katıldığı da araştırılmaya başlandı. Bugün Türkiye'nin her yerinde sandıklarda oy kullanıldı. Merak edilenler arasında ise kaç vatandaşın oy kullandığı yer aldı.

YEREL SEÇİMDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

31 Mart seçiminde kaç kişinin katıldığı henüz açıklanmadı. 14 Mayıs 2023 genel geçiminde 64.191.285 seçmen sayısı olurken kullanılan oy sayısı 55.833.153 oldu. Genel seçimde katılım oranı % 87,04 olarak açıklandı. 28 Mayıs 2023 genel seçiminde ise 64.197.454 seçmen sayısı olurken 54.023.601 oy kullanıldı. Katılım oranı ise % 84,15 oldu.

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Seçimde yayın yasağı henüz kalkmadı. YSK Başkanı Ahmet Yener ise yasağın ne zaman kalkacağına dair şu açıklamayı yaptı:

"Saat 17'de tüm oy sayım işlemleri ile ilgili genel bir bilgi vereceğiz. Daha sonraki genel toplantıda yayın yasaklarının hangi saatte kaldıracağımıza ilişkin tartışıp karar vereceğiz. Yasak kalkmadan sonuçlar verilmemeli. Demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.''