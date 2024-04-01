Yerel seçimde MHP 8 ilde oy aldı

01 Nisan 2024 00:55 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:00

MHP’nin bugün gerçekleşen seçimde yüzde kaç oy aldığı araştırılırken en çok oy aldığı il de araştırıldı. 2019 yerel seçiminde 1 büyükşehir alırken, 10 il kazanmıştı. İşte 2024 yerel seçiminde MHP’nin oy dağılımı.

MHP EN ÇOK HANGİ İLDE OY ALDI

Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçimde 8 ilde seçimi kazandı.

2019 YEREL SEÇİMİNDE HANGİ İLLERİ KAZANDI?

MHP, 2019’da gerçekleşen seçimde Amasya, Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa ve Osmaniye’de kazanan parti oldu.

İSTANBUL'DA KİM KAZANDI?

Yerel seçimde %81,62 sandık açıldı ve İmamoğlu yüzde 52.6 oy alırken, Kurum % 40.58 oy aldı.

ANKARA'DA KİM ÖNDE?

Ankara'da Mansur Yavaş %61.64 oy ile devam ederken Altınok %31.7 oy aldı.