01 Nisan 2024 00:55 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:00
Yerel seçimde MHP 8 ilde oy aldı
31 Mart günü vatandaş sandıkta oyunu kullandı. Türkiye’nin gündeminde yer alan yerel seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise MHP’nin en çok hangi ilde oy aldığı yer aldı. Heyecanla takip edilen seçim sonuçlarının ardından Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranı gündemde olanlar arasındadır. İşte oy oranı…
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
MHP’nin bugün gerçekleşen seçimde yüzde kaç oy aldığı araştırılırken en çok oy aldığı il de araştırıldı. 2019 yerel seçiminde 1 büyükşehir alırken, 10 il kazanmıştı. İşte 2024 yerel seçiminde MHP’nin oy dağılımı.
MHP EN ÇOK HANGİ İLDE OY ALDI
Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçimde 8 ilde seçimi kazandı.
2019 YEREL SEÇİMİNDE HANGİ İLLERİ KAZANDI?
MHP, 2019’da gerçekleşen seçimde Amasya, Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa ve Osmaniye’de kazanan parti oldu.
İSTANBUL'DA KİM KAZANDI?
Yerel seçimde %81,62 sandık açıldı ve İmamoğlu yüzde 52.6 oy alırken, Kurum % 40.58 oy aldı.
ANKARA'DA KİM ÖNDE?
Ankara'da Mansur Yavaş %61.64 oy ile devam ederken Altınok %31.7 oy aldı.
Kaynak: TGRT Haber