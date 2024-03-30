30 Mart 2024 19:54 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:04
Yerel seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 kişi oy kullanacak
31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimlerde kaç kişinin oy kullanacağı merak ediliyor. Ayrıca insanlar kaç gencin ilk kez oy kullanacağını da araştırıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye'de 31 Mart 2024 Pazar günü düzenlenecek olan seçimlerde kaç kişinin oy kullanacağı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan bilgilere göre 61 milyon 441 bin 882 kişi oy kullanacak. Detaylar haberimizde...
YEREL SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?
YSK tarafından açıklanan bilgilere göre 31 Mart 2024 Pazar günü toplam 61 milyon 441 bin 882 seçmen sandık başına gidecek. Seçmenlerin yüzde 50,59'u kadınlardan, yüzde 49,41!i erkeklerden oluşuyor.
YEREL SEÇİMLERDE KAÇ GENÇ İLK DEFA OY KULLANACAK?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde toplamda 1 milyon 32 bin 610 genç ilk defa oy verecek.
Kaynak: TGRT Haber