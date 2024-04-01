Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen iller belli oldu

01 Nisan 2024 16:37 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:57

Yerel seçimlerde CHP'nin yeni kazandığı iller belli oldu

Yerel seçimlerde CHP'nin yeni kazandığı iller belli oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin yeni kazandığı iller belli oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin yeni kazandığı iller belli oldu

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı belediyeler belli oldu

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı belediyeler belli oldu

2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'den CHP'ye geçen illerin hangileri olduğu belli oldu.

AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde kazandığı 10 il 2024 yerel seçimlerinde CHP'ye geçti.

AK Parti'den CHP'ye geçen iller ise Adıyaman, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Denizli, Giresun, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale ve Kilis oldu.

AK Parti'nin Adıyaman adayı Ziya Polat yüzde 27,40 oy aldı. CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere ise yüzde 49,70 oy alarak seçimi kazandı.

Balıkesir'de AK Parti adayı Yücel Yılmaz 40,60 oy alırken CHP'nin adayı Ahmet Akın yüzde 51 oy alarak belediye başkanı oldu.

Denizli'de AK Parti adayı Osman Zolan yüzde 38,90 oy alarak ikinci oldu. CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise yüzde 48 oy oranı elde ederek belediye başkanı seçildi.

Uşak'ta AK Parti adayı Mehmet Çakın yüzde 24,60 oy aldı. CHP'nin adayı Özkan Yalım ise yüzde 40,70 oy alarak seçimi kazandı.

Kırıkkale'de AK Parti adayı Mehmet Saygılı yüzde 23,10 oy alırken CHP'nin adayı Ahmet Önal yüzde 49,80 oy alarak belediye başkanı oldu.