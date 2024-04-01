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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:13

Yerel seçimlerde CHP'nin yeni kazandığı iller belli oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP tarafından yeni kazanılan iller belli oldu.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Yerel seçimlerde CHP&#039;nin yeni kazandığı iller belli oldu

31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerin sandıklarının açılmasının ardından resmi olmayan sonuçları belli oldu.

Sonuçlara göre CHP yerel seçimlerde 15 yeni il kazandı. 

CHP'nin yeni kazandığı iller Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Giresun, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Kilis oldu.

CHP bu illerden Adıyaman, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Denizli, Giresun, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale ve Kilis'i AK Parti'den kazandı. 

CHP Amasya, Kastamonu, Kütahya, Manisa ve Bartın'ı ise MHP'den aldı.

Yerel seçimlerde CHP'nin yeni kazandığı iller belli oldu - 1. Resim

CHP bu illerden Adıyaman'da yüzde 49,70, Amasya'da yüzde 42,80, Bursa'da 47,60, Giresun'da 54,80 ve Zonguldak'ta 54,50 oy oranı ile kazandı. 

CHP Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem oldu. 

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Kaynak: TGRT Haber
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