30 Mart 2024 19:05 - Güncelleme : 30 Mart 2024 19:19
Yerel seçimlerde önce belediye başkanlığı oyları sayılacak
Türkiye 31 Mart günü düzenlenecek olan yerel seçimlerde sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde önce hangi oyların sayılacağı insanlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı bilgilere göre 61 milyon 441 bin 882 kişi oy kullanacak. Vatandaşlar yerel seçimlerde önce hangi oyların sayılacağını merak ediyor. Yerel seçimlerde önce belediye başkanlığı oyları sayılacak. Detaylar haberimizdedir.
YEREL SEÇİMLERDE ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
YSK'nın açıkladığı bilgilere göre yerel seçimlerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayımı ve dökümü yapılacak.
Kaynak: TGRT Haber