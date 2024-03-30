30 Mart 2024 19:05 - Güncelleme : 30 Mart 2024 19:19

31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı bilgilere göre 61 milyon 441 bin 882 kişi oy kullanacak. Vatandaşlar yerel seçimlerde önce hangi oyların sayılacağını merak ediyor. Yerel seçimlerde önce belediye başkanlığı oyları sayılacak. Detaylar haberimizdedir.

YEREL SEÇİMLERDE ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

YSK'nın açıkladığı bilgilere göre yerel seçimlerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayımı ve dökümü yapılacak.