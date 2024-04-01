Yerel seçimlerde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi

01 Nisan 2024 02:13 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:19

Yerel seçimlerin ardından resmi olmayan oy oranları açıklandı. Oranların açıklanması ile birlikte gündeme gelen konulardan biri de partisi değişmeyen illerin hangisi olduğu oldu. Detaylar haberimizde...

PARTİSİ DEĞİŞMEYEN İLLER HANGİLERİ?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen iller şöyle:

Adana (CHP)

Ankara (CHP)

Antalya (CHP)

Artvin (CHP)

Aydın (CHP)

Bilecik (CHP)

Bingöl (AK Parti)

Bitlis (CHP)

Bolu (CHP)

Burdur (CHP)

Çanakkale (CHP)

Çankırı (MHP)

Çorum (AK Parti)

Edirne (CHP)

Elazığ (AK Parti)

Erzincan (MHP)

Erzurum (AK Parti)

Eskişehir (CHP)

Gaziantep (AK Parti)

Isparta (AK Parti)

Mersin (CHP)

İstanbul (CHP)

İzmir (CHP)

Kayseri (AK Parti)

Kırşehir (CHP)

Kocaeli (AK Parti)

Konya (AK Parti)

Malatya (AK Parti)

Kahramanmaraş (AK Parti)

Muğla (CHP)

Niğde (AK Parti)

Ordu (AK Parti)

Rize (AK Parti)

Sakarya (AK Parti)

Samsun (AK Parti)

Sinop (CHP)

Tekirdağ (CHP)

Trabzon (AK Parti)

Aksaray (AK Parti)

Karaman (MHP)

Şırnak (AK Parti)

Ardahan (CHP)

Yalova (CHP)

Osmaniye (MHP)

Düzce (AK Parti)