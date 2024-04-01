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01 Nisan 2024 02:13 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:19

Yerel seçimlerde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi belli oldu. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Yerel seçimlerde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi

Yerel seçimlerin ardından resmi olmayan oy oranları açıklandı. Oranların açıklanması ile birlikte gündeme gelen konulardan biri de partisi değişmeyen illerin hangisi olduğu oldu. Detaylar haberimizde...

PARTİSİ DEĞİŞMEYEN İLLER HANGİLERİ?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen iller şöyle:

Adana (CHP)

Ankara (CHP)

Antalya (CHP)

Artvin (CHP)

Aydın (CHP)

Bilecik (CHP)

Bingöl (AK Parti)

Bitlis (CHP)

Bolu (CHP)

Yerel seçimlerinde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi - 1. Resim

Burdur (CHP)

Çanakkale (CHP)

Çankırı (MHP)

Çorum (AK Parti)

Edirne (CHP)

Elazığ (AK Parti)

Erzincan (MHP)

Erzurum (AK Parti)

Eskişehir (CHP)

Gaziantep (AK Parti)

Isparta (AK Parti)

Yerel seçimlerinde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi - 2. Resim

Mersin (CHP)

İstanbul (CHP)

İzmir (CHP)

Kayseri (AK Parti)

Kırşehir (CHP)

Kocaeli (AK Parti)

Konya (AK Parti)

Malatya (AK Parti)

Yerel seçimlerinde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi - 3. Resim

Kahramanmaraş (AK Parti)

Muğla (CHP)

Niğde (AK Parti)

Ordu (AK Parti)

Rize (AK Parti)

Sakarya (AK Parti)

Samsun (AK Parti)

Sinop (CHP)

Tekirdağ (CHP)

Yerel seçimlerinde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi - 4. Resim

Trabzon (AK Parti)

Aksaray (AK Parti)

Karaman (MHP)

Şırnak (AK Parti)

Ardahan (CHP)

Yalova (CHP)

Osmaniye (MHP)

Düzce  (AK Parti)

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Kaynak: TGRT Haber
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