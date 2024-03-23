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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 11:28 - Güncelleme : 23 Mart 2024 11:32

YKS ikinci geç başvuru tarihi 25-28 Mart olarak açıklandı

YKS sınavına girecek adaylar kayıtlanma işlemlerini tamamladı. YÖK, öğrenciler için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Adaylar 25-28 Mart tarihlerinde yapabilecekler. TYT, AYT ve YDS 8-9 Haziran'da gerçekleşecek.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
YKS ikinci geç başvuru tarihi 25-28 Mart olarak açıklandı

Sınava girecek olan öğrencilerin gündeminde 2. geç başvuru tarihi yer aldı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar 25-28 Mart’ta başvuru yapabilecekler. YÖK'ün açıklamasında yer alan ifadeler haberimizdedir...

YKS 2. GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YÖK, geç başvuru tarihlerini 25-28 Mart olarak duyurdu. Adaylar bu tarihlerde işlemlerini yapabilecek.

TYT VE AYT HANGİ GÜN?

Sınava girecek adaylar 8 Haziran'da TYT sınavına girerken 9 Haziran'da AYT'ye katılacak.

YKS ikinci geç başvuru tarihi 25-28 Mart olarak açıklandı - 1. Resim

SINAVA KAÇ GÜN KALDI?

İlk oturum olan TYT sınavına 77 gün kalırken AYT'ye 78 gün kaldı.

Kaynak: TGRT Haber
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