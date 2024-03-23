23 Mart 2024 11:28 - Güncelleme : 23 Mart 2024 11:32
YKS ikinci geç başvuru tarihi 25-28 Mart olarak açıklandı
YKS sınavına girecek adaylar kayıtlanma işlemlerini tamamladı. YÖK, öğrenciler için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Adaylar 25-28 Mart tarihlerinde yapabilecekler. TYT, AYT ve YDS 8-9 Haziran'da gerçekleşecek.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Sınava girecek olan öğrencilerin gündeminde 2. geç başvuru tarihi yer aldı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar 25-28 Mart’ta başvuru yapabilecekler. YÖK'ün açıklamasında yer alan ifadeler haberimizdedir...
YKS 2. GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
YÖK, geç başvuru tarihlerini 25-28 Mart olarak duyurdu. Adaylar bu tarihlerde işlemlerini yapabilecek.
TYT VE AYT HANGİ GÜN?
Sınava girecek adaylar 8 Haziran'da TYT sınavına girerken 9 Haziran'da AYT'ye katılacak.
SINAVA KAÇ GÜN KALDI?
İlk oturum olan TYT sınavına 77 gün kalırken AYT'ye 78 gün kaldı.
Kaynak: TGRT Haber