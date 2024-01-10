YÖKDİL/1 başvuru tarihleri ne zaman? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ekranı...

10 Ocak 2024 11:51 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:51

2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavı için başvuru ekranını saorgulamaya başladı. YÖKDİL/1 sınavına başvuru nasıl yapılır?

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2024'te ise son bulacak. Adaylar ÖSYM sayfasından giriş yaptıktan sonra başvurusunu tamamlayabilir. Peki YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru ekranı...

YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr üzerinden yayımlandı fakat adayların sınav takviminde belirtilen başvuru süresini aşmaması gerekiyor. Bu süreç dışında başvuru kabul edilmeyecek.

YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurusunu sistem üzerinden tamamladıktan sonra son işlem olarak YÖKDİL başvuru ücreti adına bankaya 490 lira para yatıracak. ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil ilk sınavı 25 Şubat tarihinde yapılacak.