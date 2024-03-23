Youtuber Gamze Karta kaç yaşında? Hayatına dair bilgiler

23 Mart 2024 14:36 - Güncelleme : 23 Mart 2024 14:44

Sosyal medyada yer alan Gamze Karta'nın kim olduğu araştırılırken nereli olduğu da merak edildi. TikTok ve YouTube'da içerikler paylaşan fenomenin Instagram hesabında 528 bin takipçisi vardır. İşte hayatı ile ilgilli bilgiler...

GAMZE KARTA KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul'da doğan sosyal medya fenomeni birçok içerik üretmiştir. Instagram, YouTube ve TikTok platformları üzerinden içeriklerini paylaşmaya devam etmektedir. Instagram hesabında 528 bin takipçisi bulunan Karta'nın TikTok hesabında 2.2 milyon takipçiye sahiptir.

KAÇ YAŞINDA?

Fenomen isim 1995 senesinde İstanbul'da doğdu.

EVLİ Mİ?

Mehmet Karta ile evlidir ve Öykü adında kızı vardır.