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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:30

YSK kesin sonuçları 13 Nisan'da açıklayacak

Yerel seçimlerin ardından resmi olmayan oy sonuçları açıklandı. Vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları ne zaman açıklayacağını araştırıyor. Detaylar haberimizdedir.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
YSK kesin sonuçları 13 Nisan&#039;da açıklayacak

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından resmi sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. YSK kesin sonuçları 13 Nisan tarihinde açıklayacak. İşte detaylar...

YSK KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

YSK tarafından açıklanan bilgilere göre itiraz süreci bugün itibariyle başladı. 2 Nisan saat 15.00'a kadar İlçe Seçim Kurulu'na itirazlar yapılacak. İlçe Seçim Kurulu 4 Nisan 17.00'a kadar kadar itirazları karara bağlayacak. İtirazların reddine karar verilmesi durumunda iptal için İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek. Bu süreç 5 Nisan tarihinde sona erecek.

YSK kesin sonuçları 13 Nisan'da açıklayacak - 1. Resim

İl Seçim Kurulları'nın 2 gün içerisinde yani 7 Nisan Pazar günü sonuçları ilan etmesi gerekiyor. Burada da bir kararın kesinleşmediği durumlarda ise YSK için süreç başlayacak. Siyasi partiler 3 gün içerisinde YSK'ya başvuracak. 10 Nisan tarihinde itiraz süreleri bitecek ve YSK'nın 3 gün içinde sonucu açıklaması gerekecek. Yani 13 Nisan tarihinde kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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