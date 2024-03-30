YSK'nın kararına göre 32 ilde seçim saatleri değişti!

30 Mart 2024 12:30 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:30

Seçmenler, 31 Mart Pazar günü adaylarına oy vermek için sandık başında toplanacak. YSK Başkanlığınca 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimler çercevesince bazı illerde oy verme saati erkene alındı. Hangi illerde geçerli, oy verme saati ne kadar erkene alındı? Sizler için araştırdık

OY VERME SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.