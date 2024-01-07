Yüksel Uzel kimdir, öldü mü? Johannesburg'de yaşıyordu, acı haberi geldi... Santçı Yüksel Uzel'in şarkıları

Yüksel Uzel Türk müziği sanatçısının asıl adı Yüksel Katmer'dir. Anne tarafı Çerkes, baba tarafından Gürcü asıllı Rizeli'dir. Babası erken yaşta hayatını kaybedince liseyi bıraktı. Müzik kariyerine 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'ında korist olarak başladı.

İlk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak hesabına "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla yaptı. Türk Sanatı Müziği türüne yöneldi ve, "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" adlı ikinci albümünü çıkardı.

Büyük bir sevgi beslediği dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993 yılında vefatı üzerine sanatçı son albümü olan "Sensiz Bu Yaz"ı son plak şirketi olan Yaşar Plak etiketiyle çıkardı ve sağlık sorunları ile Türk Müziğinin içine düştüğü tıkanıklık nedeniyle 1995 yılında eşi iş insanı İhsan Börekçioğlu için Türkiye'yi terk ederek Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg'un kentine yerleşti. Bir kızları olan çift 2008'de boşandı. Uzel, 7 Ocak 2024'te burada öldü.

Sanatçı, popülaritesinin zirvesinde yer aldığı tam da bu dönemde anevrizma adında ciddi bir rahatsızlık geçirdi. İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçirdi ve doktor Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine on yıldır sürdürdüğü sahne çalışmalarına (TV çekimleri haricinde) mecburen son verdi. Bu dönemi 1990 yılı sonlarında aynı şirketten yayınlanan "Benden Artık Bu Kadar" adlı albüm izledi. Bayşu Plakçılık etiketli albümün 1991'de CD baskısı da yapıldı.

Sanatçı, 1988 yılında Bayşu Plakçılığa transfer olarak bu yeni şirket hesabına "Al Aşkını Ver Gönlümü" adlı albümünü yaptı. 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynadı.

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü sanatçı Yüksel Uzel(74), bu sabah hayatını kaybetti.

YÜKSEL UZEL ŞARKILARI

Ne Bekledim SevgidenSensiz Bu Yaz · 2018

Biraz Geç Kalmadın Mı?

Benden Artık Bu Kadar · 1990

Üzüldüğün Şeye Bak

Benden Artık Bu Kadar · 1990

Aynı Çatı Altında

Aynı Çatı Altında (Yıllar Yorgun Ben Yorgun) · 1987

Sen Sağ Ol

Benden Artık Bu Kadar · 1990

Sensiz Bu Yaz

Sensiz Bu Yaz · 2018

Yudum Yudum Sedayım Ben

Aynı Çatı Altında (Yıllar Yorgun Ben Yorgun) · 1987

Yarın Görüşürüz

Sensiz Bu Yaz · 2018

Kalbim Seni Sevmesinde

Benden Artık Bu Kadar · 1990

Anladığın Doğrumu

Benden Artık Bu Kadar · 1990

Vefasız İstanbul

Sensiz Bu Yaz · 2018

Bir Masal

Sensiz Bu Yaz · 2018

Ne Verdinki Bana

Benden Artık Bu Kadar · 1990

Oturmaya Bize Gel

Sensiz Bu Yaz · 2018

Canımın Yoldaşı Ol

Bir Seni Bir Gülü Öptüm · 2016

Ne Verdin Ki Bana Ne İstiyorsun

Benden Artık Bu Kadar · 1990

Al Aşkını Ver Gönlüme

Benden Artık Bu Kadar · 1990

Bilemiyorum

Sensiz Bu Yaz · 2018

İntizardayım Yar

Sensiz Bu Yaz · 2018

Bir Gülü Bir Seni Öptüm

Bir Seni Bir Gülü Öptüm · 2016