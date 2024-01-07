Yüksel Uzel kimdir, öldü mü? Johannesburg'de yaşıyordu, acı haberi geldi... Santçı Yüksel Uzel'in şarkıları
Asıl adı Yüksel Katmer olan Yüksel Uzel öldü mü, neden öldü?
Yüksel Uzel kimdir, öldü mü sorularının cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor.
YÜKSEL UZEL KİMDİR?
Sanatçı, 1988 yılında Bayşu Plakçılığa transfer olarak bu yeni şirket hesabına "Al Aşkını Ver Gönlümü" adlı albümünü yaptı. 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynadı.
Sanatçı, popülaritesinin zirvesinde yer aldığı tam da bu dönemde anevrizma adında ciddi bir rahatsızlık geçirdi. İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçirdi ve doktor Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine on yıldır sürdürdüğü sahne çalışmalarına (TV çekimleri haricinde) mecburen son verdi. Bu dönemi 1990 yılı sonlarında aynı şirketten yayınlanan "Benden Artık Bu Kadar" adlı albüm izledi. Bayşu Plakçılık etiketli albümün 1991'de CD baskısı da yapıldı.
Büyük bir sevgi beslediği dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993 yılında vefatı üzerine sanatçı son albümü olan "Sensiz Bu Yaz"ı son plak şirketi olan Yaşar Plak etiketiyle çıkardı ve sağlık sorunları ile Türk Müziğinin içine düştüğü tıkanıklık nedeniyle 1995 yılında eşi iş insanı İhsan Börekçioğlu için Türkiye'yi terk ederek Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg'un kentine yerleşti. Bir kızları olan çift 2008'de boşandı. Uzel, 7 Ocak 2024'te burada öldü.
YÜKSEL UZEL ÖLDÜ MÜ?
YÜKSEL UZEL ŞARKILARINe Bekledim Sevgiden
Sensiz Bu Yaz · 2018
Biraz Geç Kalmadın Mı?
Benden Artık Bu Kadar · 1990
Üzüldüğün Şeye Bak
Benden Artık Bu Kadar · 1990
Aynı Çatı Altında
Aynı Çatı Altında (Yıllar Yorgun Ben Yorgun) · 1987
Sen Sağ Ol
Benden Artık Bu Kadar · 1990
Sensiz Bu Yaz
Sensiz Bu Yaz · 2018
Yudum Yudum Sedayım Ben
Aynı Çatı Altında (Yıllar Yorgun Ben Yorgun) · 1987
Yarın Görüşürüz
Sensiz Bu Yaz · 2018
Kalbim Seni Sevmesinde
Benden Artık Bu Kadar · 1990
Anladığın Doğrumu
Benden Artık Bu Kadar · 1990
Vefasız İstanbul
Sensiz Bu Yaz · 2018
Bir Masal
Sensiz Bu Yaz · 2018
Ne Verdinki Bana
Benden Artık Bu Kadar · 1990
Oturmaya Bize Gel
Sensiz Bu Yaz · 2018
Canımın Yoldaşı Ol
Bir Seni Bir Gülü Öptüm · 2016
Ne Verdin Ki Bana Ne İstiyorsun
Benden Artık Bu Kadar · 1990
Al Aşkını Ver Gönlüme
Benden Artık Bu Kadar · 1990
Bilemiyorum
Sensiz Bu Yaz · 2018
İntizardayım Yar
Sensiz Bu Yaz · 2018
Bir Gülü Bir Seni Öptüm
Bir Seni Bir Gülü Öptüm · 2016