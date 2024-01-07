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    • 07 Ocak 2024 15:54 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:01

    Yüksel Uzel kimdir, öldü mü? Johannesburg'de yaşıyordu, acı haberi geldi... Santçı Yüksel Uzel'in şarkıları

    Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

    Asıl adı Yüksel Katmer olan Yüksel Uzel öldü mü, neden öldü?

    Yüksel Uzel kimdir, öldü mü? Johannesburg&#039;de yaşıyordu, acı haberi geldi... Santçı Yüksel Uzel&#039;in şarkıları
    Sanatçı

    Yüksel Uzel kimdir, öldü mü sorularının cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. 

    YÜKSEL UZEL KİMDİR?

    Yüksel Uzel Türk müziği sanatçısının asıl adı Yüksel Katmer'dir. Anne tarafı Çerkes, baba tarafından Gürcü asıllı Rizeli'dir. Babası erken yaşta hayatını kaybedince liseyi bıraktı. Müzik kariyerine 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'ında korist olarak başladı.
    İlk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak hesabına "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla yaptı. Türk Sanatı Müziği türüne yöneldi ve, "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" adlı ikinci albümünü çıkardı.

    Sanatçı, 1988 yılında Bayşu Plakçılığa transfer olarak bu yeni şirket hesabına "Al Aşkını Ver Gönlümü" adlı albümünü yaptı. 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynadı.

    Sanatçı, popülaritesinin zirvesinde yer aldığı tam da bu dönemde anevrizma adında ciddi bir rahatsızlık geçirdi. İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçirdi ve doktor Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine on yıldır sürdürdüğü sahne çalışmalarına (TV çekimleri haricinde) mecburen son verdi. Bu dönemi 1990 yılı sonlarında aynı şirketten yayınlanan "Benden Artık Bu Kadar" adlı albüm izledi. Bayşu Plakçılık etiketli albümün 1991'de CD baskısı da yapıldı.

    Büyük bir sevgi beslediği dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993 yılında vefatı üzerine sanatçı son albümü olan "Sensiz Bu Yaz"ı son plak şirketi olan Yaşar Plak etiketiyle çıkardı ve sağlık sorunları ile Türk Müziğinin içine düştüğü tıkanıklık nedeniyle 1995 yılında eşi iş insanı İhsan Börekçioğlu için Türkiye'yi terk ederek Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg'un kentine yerleşti. Bir kızları olan çift 2008'de boşandı. Uzel, 7 Ocak 2024'te burada öldü.

    YÜKSEL UZEL ÖLDÜ MÜ?

    Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü sanatçı Yüksel Uzel(74), bu sabah hayatını kaybetti.

    YÜKSEL UZEL ŞARKILARI

    Ne Bekledim Sevgiden
    Sensiz Bu Yaz · 2018

    Biraz Geç Kalmadın Mı?
    Benden Artık Bu Kadar · 1990

    Üzüldüğün Şeye Bak
    Benden Artık Bu Kadar · 1990

    Aynı Çatı Altında
    Aynı Çatı Altında (Yıllar Yorgun Ben Yorgun) · 1987
    Sen Sağ Ol
    Benden Artık Bu Kadar · 1990

    Sensiz Bu Yaz
    Sensiz Bu Yaz · 2018

    Yudum Yudum Sedayım Ben
    Aynı Çatı Altında (Yıllar Yorgun Ben Yorgun) · 1987

    Yarın Görüşürüz
    Sensiz Bu Yaz · 2018

    Kalbim Seni Sevmesinde
    Benden Artık Bu Kadar · 1990

    Anladığın Doğrumu
    Benden Artık Bu Kadar · 1990
    Vefasız İstanbul
    Sensiz Bu Yaz · 2018
    Bir Masal
    Sensiz Bu Yaz · 2018

    Ne Verdinki Bana
    Benden Artık Bu Kadar · 1990

    Oturmaya Bize Gel
    Sensiz Bu Yaz · 2018
    Canımın Yoldaşı Ol
    Bir Seni Bir Gülü Öptüm · 2016
    Ne Verdin Ki Bana Ne İstiyorsun
    Benden Artık Bu Kadar · 1990

    Al Aşkını Ver Gönlüme
    Benden Artık Bu Kadar · 1990
    Bilemiyorum
    Sensiz Bu Yaz · 2018
    İntizardayım Yar
    Sensiz Bu Yaz · 2018
    Bir Gülü Bir Seni Öptüm
    Bir Seni Bir Gülü Öptüm · 2016

    Haberler>Aktüel>Yüksel Uzel kimdir, öldü mü? Johannesburg'de yaşıyordu, acı haberi geldi... Santçı Yüksel Uzel'in şarkıları
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    sanatçı
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