Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2024 zam farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ödeme günleri tarihi ne?

10 Ocak 2024 12:50 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:49

Emekli maaşlarında 2024 ocak zammının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emekli zam farkını sorgulamaya başladı. Yüzde 31,5 oranında enflasyon farkı almaya hak kazanan emekliler ‘Zam farkı ne zaman yatacak?’ sorunu araştırıyor. Peki zam farkları hangi tarihte yatırılacak? Zamlı maaş farkları Ocak’ta mı Şubat’ta mı ödenecek?

ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Enflasyon 2023 yılının son 6 ayında 37,57 oldu. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı almaya hak kazandı. Memur enflasyon farkı yüzde 29,78 ve toplu sözleşme zammı yüzde 15 oldu. Memur zammı ise yüzde 49,25 oranına yükseldi. Bu durumda yansıtılan zam farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekliler ‘2024 Ocak memur ve emekli zammı ne zaman ödenecek?’ sorunu araştırırken net açıklama da geldi. Emekliler zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Peki 4c emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

SGK, BAĞKUR, 4A 4B 4C EMEKLİYE ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ise şöyle sıralandı; Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, numarası son rakamı 3 olanlar ise ayın 20'sinde ödeme alacak.

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar ayın 23'ünde, 4 olanlar ayın 24'ünde, son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, son rakamı 0 olanlara ise ayın 26'sında yapılacak.

4B bağ-kur emekli maaşı ödeme tarihleri ise şöyle sıralandı; Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.

4C EMEKLİYE ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

4C emeklisi ise ek olarak %15'te toplu sözleşme zammı almaya hak kazandı. Toplam zammı %49.25 oldu. 4C emeklisinin zamlı maaşları 15 Ocak tarihinde hesaplara yatacak.