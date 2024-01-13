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13 Ocak 2024 19:01 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:03

Zamlı taksi ücretleri ne kadar oldu?

UKOME’nin taksi ve servis ücretlerine %28,09 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edilmişti. İstanbul'da taksiciler zamlı tarifeleri uygulamaya başladı. Peki, İstanbul’da yeni taksi ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…

Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Zamlı taksi ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da taksiler zamlı tarifeye geçti. Yeni tarife gece yarısı itibariyle yürürlüğe girdi.

Peki, İstanbul’da yeni taksi ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…

SARI TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETLERİ

Taksi açılış ücreti 19,7 TL'den 24,55 TL'ye

Kilometre başına ücret 12,8 TL'den 17.61 TL'ye

İndi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye yükseltildi.

TURKUAZ TAKSİ ÜCRETLERİ

Açılış ücreti 28,24 TL

Kilometre başı ücret 20,25 TL

Kısa mesafe 102,5 TL

VIP TAKSİ ÜCRETLERİ 

Açılış 41,74 TL

Kilometre başı ücret 32,5 TL

Kısa mesafe 153,7 TL

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