Ziraat Bankası çöktü mü? Son dakika 14 Mart Ziraat Bankası mobil uygulama neden açılmıyor?

14 Mart 2024 12:37 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:30

Bugün Ziraat Bankası mobil uygulamasında bazı teknik problemlerin oluşmasının ardından kullanıcılar detayları merak etti. 14 Mart Perşembe günü Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapılırken sorun yaşayan kullanıcılar mobil uygulamada sorun olup olmadığını araştırdı.

ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

14 Mart günü Ziraat Bankası'nda bazı teknik problemler meydana gelmişti. Sorun kısa sürede çözüldü ve şu an mobil uygulama sorunsuz olarak çalışıyor.

MOBİL UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

14 Mart günü Ziraat Bankası'nda bazı teknik problemler meydana gelmişti. Uygulamada oluşan sorun giderildi.