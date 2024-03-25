Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu kaç liraya çıktı, ne kadar oldu?

25 Mart 2024 21:04 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:09

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruyla emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri belirlendi. Duyurunun ardından, haberi bekleyen vatandaşlar güncellemenin ve tüm detayları merak ediyor. Detaylar haberimizde!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

10.000 TL'ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL,15.000 TL ile 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeneceği duyuruldu. Bu ödemeler, emeklilerin maaş tutarına göre farklılık gösteriyor.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası'ndan emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyenler başvurularını çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Bunlar arasında banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulama, ATM'ler ve SMS yöntemi bulunuyor. Emekliler, promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekmektedir. Bu taahhüt, promosyon ödemesinin alınmasının temel şartlarından biridir.