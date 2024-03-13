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13 Mart 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:01

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu'nun hayatı ve biyografisi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu kimdir? Belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları merak ediliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu&#039;nun hayatı ve biyografisi
Ak Parti, Eskişehir, İdris Nebi Hatipoğlu

2024 yerel seçimlerinde aday olan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu'nun biyografisi ve kariyer hayatı merak edilmekte. Nebi Hatipoğlu kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Eskişehir için vaatleri neler? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu'nun eğitim durumu ve mesleği nedir? Nebi Hatipoğlu evli mi? İdris Nebi Hatipoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR? 

İdris Nebi Hatipoğlu, 2024 yerel seçimler kapsamında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Kaynak: TGRT HABER
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