AK Parti MHP ittifakı İzmir Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı'nın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 23:25 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:28

MHP'nin Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı'nın geçmişi ve siyasi kariyeri hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

SEMA AKINCI KİMDİR?

57 yaşındaki Sema Akıncı, 1966 yılında doğmuştur ve Dikili'de köklü bir yaşamın parçasıdır. 1966 yılında İzmir'in Dikili ilçesinde doğan Sema Akıncı, eğitim hayatını memleketinde tamamladıktan sonra Ankara'ya giderek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Dikili'ye dönen Akıncı, avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

SEMA AKINCI'NIN SİYASİ HAYATI

Sema Akıncı, siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında adım attı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak MHP İzmir Dikili Belediye Başkan adayı oldu. Şimdi ise 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için tekrar MHP İzmir Dikili Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.