AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun hayatı ve siyasi kariyeri

28 Mart 2024 12:30 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:45

AK Parti'nin Sultangazi Belediye Başkan adayı olan Abdurrahman Dursun'un hayatı ve siyasi kariyeri merak edilenler arasında yer aldı. İnsanlar seçimlere kısa bir süre kala Abdurrahman Dursun'u araştırıyor. Detaylar haberimizdedir.

ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR?

Abdurrahman Dursun 1972 yılında Adıyaman'da doğdu. İlk, orta eğitim öğretimini Adıyaman'da görmüştür. Liseyi Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nde okumuştur. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1996 yılında kazanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Abdurrahman Dursun iş hayatına ise 1997 yılında atılmıştır. Mesleğine İstanbul'da faaliyet gösteren birçok şirkette hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yaparak devam etmiştir.

Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı da yapan isim, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda da görev almıştır.

SİYASİ YAŞAMI

Abdurrahman Dursun siyasi hayatına ilk olarak 2006 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan kongrede İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilerek başladı. 2009, 20012 ve 2015 yılları arasında il kongrelerinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu süre içerisinde birçok yönetim biriminde başkanlık yaptı. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde ise İstanbul 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüttü. 2009-2018 yılları arasında Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği'ni sürdürdü. 30 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanı olarak seçildi. Bu görevinin ardından ise 2019 yerel seçimlerde Sultangazi Belediye başkanı olarak gösterildi ve kazandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise tekrardan Sultangazi Belediye Başkan adayı oldu.

ABDURRAHMAN DURSUN EVLİ Mİ?

Abdurrahman Dursun evli ve iki çocuk babasıdır.