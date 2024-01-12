Altın fiyatları kaç oldu? 12 Ocak Cuma gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru fiyatları...Gram altın kaç TL?

12 Ocak 2024 09:20 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:19

Altın fiyatları 2023 yılının en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatları bugün ne kadar? 2024 Ocak ayının ortasına doğru ilerlerken altın fiyatları nasıl seyrediyor? Yatırımcılar piyasadaki güncel fiyatları araştırmaya başladı.Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Ons yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons altın fiyatları kısmi geriledi. ABD'de açıklanan Aralık ayı enflasyonu fiyatları nasıl etkiledi? Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? Canlı ve anlık altın fiyatları 12 Ocak 2024...

ABD'de Aralık ayı enflasyonu yüksek geldi. Enflasyon aylık 0.3 yıllık yüzde 3.4 oldu. Bu verilerin ardından ons altın fiyatları 2041 dolardan aniden 2026 dolara düştü.Peki, 12 Ocak gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 12 OCAK

Altın fiyatları Fed faizi, enflasyon ve işsizlik verilerinde oluşacak olan ılımlı havayı bekliyor. Peki, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? İşte 12 Ocak Cuma 2024 altın fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış 1.969,53 TL

Satış 1.969,81 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 3.333,00 TL

Satış 3.405,00 TL

ONS ALTIN

Alış 2.034,15 Dolar

Satış 2.034,39 Dolar

YARIM ALTIN

Alış 6.697,00 TL

Satış 6.800,00 TL

TAM ALTIN

Alış 13.352,00 TL

Satış 13.559,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 13.569,00 TL

Satış 13.774,00 TL

ATA ALTIN

Alış 13.743,00 TL

Satış 13.932,00 TL