Bağımsız Türkiye Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel Odabaşı'nın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:54

2024 yerel seçim hazırlıkları sürerken belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatleri vatandaşlar tarafından dikkat çekiyor. Bağımsız Türkiye Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel Odabaşı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İzmir'den aday olan Yüksel Odabaşı'nın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Yüksel Odabaşı'nın hayatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık

YÜKSEL ODABAŞI KİMDİR?

Gümüşhane doğumlu olan Yüksel Odabaşı, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur.

Yüksel Odabaşı, 2024 yerel seçimler kapsamında Bağımsız Türkiye Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.