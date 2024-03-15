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15 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:54

Bağımsız Türkiye Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel Odabaşı'nın hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Bağımsız Türkiye Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel Odabaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? İzmir için vaatlerini açıkladı mı? Yüksel Odabaşı'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Bağımsız Türkiye Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel Odabaşı&#039;nın hayatı ve biyografisi
Yüksel Odabaşı, Bağımsız Türkiye Partisi, İzmir Bşb Adayı

2024 yerel seçim hazırlıkları sürerken belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatleri vatandaşlar tarafından dikkat çekiyor. Bağımsız Türkiye Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel Odabaşı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İzmir'den aday olan Yüksel Odabaşı'nın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Yüksel Odabaşı'nın hayatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık 

YÜKSEL ODABAŞI KİMDİR?

Gümüşhane doğumlu olan Yüksel Odabaşı, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. 

Yüksel Odabaşı, 2024 yerel seçimler kapsamında Bağımsız Türkiye Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Kaynak: TGRT HABER
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