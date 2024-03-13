CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 13:36 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:45

2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun kim olduğu, geçmişi vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Aydın'dan aday olan Özlem Çerçioğlu kimdir, kaç yaşında nereli, eğitim durumu nedir? Özlem Çercioğlu evli mi, mesleği nedir? Aydın için vaatleri neler? CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için hazırladık

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, 2024 yerel seçimlerinde CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.