13 Mart 2024 13:36 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:45
CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve biyografisi
CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve kariyer durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aydın'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Aydın için vaatlerini açıkladı mı? Özlem Çerçioğlu'nun hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde...
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun kim olduğu, geçmişi vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Aydın'dan aday olan Özlem Çerçioğlu kimdir, kaç yaşında nereli, eğitim durumu nedir? Özlem Çercioğlu evli mi, mesleği nedir? Aydın için vaatleri neler? CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için hazırladık
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?
Özlem Çerçioğlu, 2024 yerel seçimlerinde CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER