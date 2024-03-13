CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın hayatı ve biyografisi

13 Mart 2024 11:08 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:22

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında, nereli, eğitim durumu nedir? yerel seçimlere dair pek çok konu merak ediliyor. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın mesleği nedir, evli mi? Balıkesir için vaatleri neler? Ahmet Akın'ın biyografisi ve daha fazlasını sizler için araştırdık

AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın, 2024 yerel seçimlerinde CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.