13 Mart 2024 11:30 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:38
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in hayatı, biyografisi ve vaatleri
2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in kariyer hayatı ve Bursa için vaatleri araştırılıyor. Bursa'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kim, kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? İşte, Mustafa Bozbey'in hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
31 Mart yerel seçimlerinde halk belediye başkan adaylarını belirlemek için sandık başında toplanacak. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kimdir? Bursa'dan aday olan Mustafa Bozbey'in biyografisi, kariyer hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mustafa Bozbey kim, kaç yaşında, aslen nereli? Mesleği nedir, evli mi? Bursa için vaatleri neler? Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık
MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?
Mustafa Bozbey, 2024 yerel seçimlerinde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER